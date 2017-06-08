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    449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
    08.06.2017
    По информации научно-практического центра инфекционной патологии, СПИД, и клинической иммунологии, в Грузии от ВИЧ лечатся 3827 человек, из них 449 являются жителями Абхазии.

    Следует отметить, что в текущем году в Грузии зафиксировано 251 нового случая инфицирования ВИЧ.

    По информации центра, в Грузии в целом выявлено 6382 случая инфицирования ВИЧ. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 40 лет.

    Из носителей вируса 4752 - мужчины, а 1630- женщины. Из них СПИД развился у 3562 пациентов, 1292 из них скончались.

    К информации, первый случай ВИЧ инфекции/СПИД в Грузии был выявлен в 1989 году.


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