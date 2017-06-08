449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси

08.06.2017 По информации научно-практического центра инфекционной патологии, СПИД, и клинической иммунологии, в Грузии от ВИЧ лечатся 3827 человек, из них 449 являются жителями Абхазии.



Следует отметить, что в текущем году в Грузии зафиксировано 251 нового случая инфицирования ВИЧ.



По информации центра, в Грузии в целом выявлено 6382 случая инфицирования ВИЧ. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 40 лет.



Из носителей вируса 4752 - мужчины, а 1630- женщины. Из них СПИД развился у 3562 пациентов, 1292 из них скончались.



К информации, первый случай ВИЧ инфекции/СПИД в Грузии был выявлен в 1989 году.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>