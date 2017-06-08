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    В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
    08.06.2017
    СГБ марионеточного режима оккупированного Россией грузинского региона Абхазия задержала пять граждан Таджикистана, которые якобы причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство» и передала российской стороне.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации ИГ», - говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что после проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий, передает РИА Новости.


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