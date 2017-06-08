В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ

СГБ марионеточного режима оккупированного Россией грузинского региона Абхазия задержала пять граждан Таджикистана, которые якобы причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство» и передала российской стороне.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации ИГ», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий, передает РИА Новости.