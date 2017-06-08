В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ

08.06.2017 СГБ марионеточного режима оккупированного Россией грузинского региона Абхазия задержала пять граждан Таджикистана, которые якобы причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство» и передала российской стороне.



«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны пять граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной во многих странах международной террористической организации ИГ», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что после проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий, передает РИА Новости.











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