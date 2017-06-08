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    Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
    08.06.2017
    Вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что Россия увеличит объемы кормления оккупированного грузинского региона Абхазии до 2,5 миллиарда рублей в 2017 году, передает РИА «Новости».

    «У нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметной документации по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 млрд рублей», - сказал он по итогам заседания межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Хлопонин отметил, что на 2018 и 2019 годы объемы финансирования составят по 1,6 миллиарда рублей

    Представитель абхазского режима Беслан Барциц сообщил, что «увеличение финансирования на этот год составило порядка 500 миллионов руб».


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