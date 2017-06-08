Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен

08.06.2017 Народный защитник Грузии сделал заявление о несоблюдении прав человека на оккупированных Россией грузинских территориях. По словам Нануашвили, положение с правами человека там в минувшем году было «стабильно плохим».



"Главным вызовом по-прежнему остается то, что не соблюдаются минимальные стандарты безопасности. В минувшем году имели место задержания десятков человек на административной границе. По сегодняшний день в тюрьме Цхинвали, так же как Сухуми, по-прежнему находятся грузинские заключенные. В прошлом году также были зафиксированы случаи смерти и исчезновения, то есть, в общем положение в конфликтных регионах, на оккупированных территориях с точки зрения прав человека было стабильно тяжелое"- заявил Уча Нануашвили.



Народный защитник провел презентацию специального отчета о вынужденно перемещенных лицах - беженцах. На презентации присутствовали представители правительства, дипломатического корпуса, международных и местных организаций.











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