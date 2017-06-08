.: Лента Новостей
  • Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
  • В Абхазии вскроют более 30 захоронений
  • Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
  • В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
  • 449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
  • В 2009-2016 годах на абхазской линии российской оккупации задержаны 14 000 человек
  • В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
  • ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
  • Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
  • Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия

    •
     
    Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
    08.06.2017
    Народный защитник Грузии сделал заявление о несоблюдении прав человека на оккупированных Россией грузинских территориях. По словам Нануашвили, положение с правами человека там в минувшем году было «стабильно плохим».

    "Главным вызовом по-прежнему остается то, что не соблюдаются минимальные стандарты безопасности. В минувшем году имели место задержания десятков человек на административной границе. По сегодняшний день в тюрьме Цхинвали, так же как Сухуми, по-прежнему находятся грузинские заключенные. В прошлом году также были зафиксированы случаи смерти и исчезновения, то есть, в общем положение в конфликтных регионах, на оккупированных территориях с точки зрения прав человека было стабильно тяжелое"- заявил Уча Нануашвили.

    Народный защитник провел презентацию специального отчета о вынужденно перемещенных лицах - беженцах. На презентации присутствовали представители правительства, дипломатического корпуса, международных и местных организаций.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия