Бывший командир «Лесных братьев» стал членом правления Общественного зала «Абхазия»

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12.06.2017 В Зугдиди состоялось общенародное собрание беженцев из Абхазии, где был основан Общественный зал "Абхазия". Среди основателей были члены бывшего партизанского движения "Лесные братья", и сам лидер движения Дато Шенгелия.



Шенгелия заявил журналистам, что он не собирается идти в политику, просто является членом правления и стоит там, где и беженское население. По пояснению членов инициативной группы, Шенгелия вместе с ними участвовал в процессе формирования объединения, поскольку у них общие проблемы и цели.



"Для нас Дато Шенгелия не является феноменом, он беженец. Возможно, он не попадет в правление движения. Очень прошу, ничего не добавлять к этим словам"- заявил журналистам до учреждения движения один из членов инициативной группы Рамин Саджая.



Напомним, командира партизанской группировки "Лесных братьев" Давида Шенгелия, который в 1990-2000 годах действовал на территории Абхазии, задержали в начале 2004 года. Ему присудили пресечение свободы сроком на 24 года, но спустя 6 лет, в 2010 году он вышел из тюрьмы.



Официальной причиной назвали ухудшение состояния здоровья. Сторона обвинения вменяла ему хранение и распространение наркотических веществ в особо крупном размере.



"В случае если не будет удовлетворено требование из 11 пунктов, мы начнем широкомасштабные акции"- заявили члены правления Общественного зала "Абхазия".



1. Остановить вопрос упразднения пособия в 45 лари, и увеличить его до 168 лари.

2. Создать совместную комиссию, и внести изменения и дополнения в план действия по обеспечению беженцев жильем.

3. Ускорить обеспечение беженцев квартирами, земельными участками, и жилыми домами.

4. На 100% профинансировать студентам беженцам стоимость учебы. Равно распространить привилегии на студентов беженцев.

5. Установить населению беженцев льготы на коммунальные налоги.

6. Сократить пенсионерам беженцам увеличенные процентные ставки за банковскую услугу.

7. Дать возможность представителям общественности беженцев баллотироваться в выборах самоуправления, и парламентских выборах.

8. Профинансировать бизнес-проекты беженцев.

9. Всем беженцам профинансировать на 100% медицинскую услугу.

10. Восстановить в парламенте Грузии квоту фракции Абхазии.











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