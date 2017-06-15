Брат абхазского «депутата» обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

Астамур Джопуа, бывший сотрудник охраны лидера марионеточного режима Абхазии Рауля Хаджимба и брат действующего "депутата" Аслана Джопуа, объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.



Как сообщает абхазское правоохранительное ведомство, 13 июня с заявлением о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери обратилась жительница с. Гумиста.



Следствием установлено, что около 4 часов утра к дому заявительницы на автомобиле «Ягуар» серебристого цвета подъехал гражданин Джопуа Астамур Северьянович, который впоследствии под угрозой применения огнестрельного оружия и с применением физической силы усадил несовершеннолетнюю (13-летнюю) дочь заявительницы к себе в машину и вывез на территорию заброшенной спортбазы в с. Нижняя Эшера, где в лесном массиве, привязав пластиковыми хомутами девочку к дереву, произвел ряд выстрелов из пистолета неустановленного образца в сторону подростка, после чего избил несовершеннолетнюю. Последняя потеряла сознание, воспользовавшись ее бессознательным состоянием, гражданин Джопуа совершил над несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, после чего привез ее домой.



В отношении Астамура Джопуа возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск.



Как сообщают СМИ, последним местом работы Астамура Джапуа является т.н. "Государственная служба охраны". В ведомстве заявляют, что он был уволен на основании собственного заявления 8 июня 2017 года. В Абхазии считают, что его увольнение было оформлено задним числом.



Сообщается, что изнасилованная девочка больна аутизмом.









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