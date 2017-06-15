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    Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
    15.06.2017
    Обращение к "парламенту" об отмене полного запрета абортов на территории Абхазии подписали около десятка общественных организаций.

    Инициативная группа под председательством Алисы Пачалия предложила вернуться к обсуждению самого громкого закона прошлого года. Общественники решили подойти к вопросу во всеоружии, провели соцопрос, заказали юридическую экспертизу закона.

    Юрист Георгий Абшилава, проводившей экспертизу закона, обратил внимание на санкции к нарушителям.

    "Закон отсылает к Уголовному кодексу Абхазии, — говорит Абшилава. — Но в нем есть лишь одно упоминание абортов: "наказуемо проведение аборта лицом без высшего медицинского образования". А дипломированному медику по Уголовному кодексу проводить аборт можно. Таким образом, статья 40 закона "О здравоохранении" противоречит отраслевому законодательству". Замминистра здравоохранения Батал Кация считает, что в закон необходимо ввести поправку — разрешить аборты по медицинским показателям и ввести список этих показателей.

    "Среди гибели новорожденных в Абхазии были случаи, когда состояние ребенка было несовместимо с жизнью, — сказал Батал Кация. — Это не по вине матери или врачей. Сейчас медицинское показание к аборту только одно – смерть плода. Но есть тяжелейшие патологии. Например, отсутствие головного мозга, — говорит замминистра. – И женщине в соответствии с новым законом нужно его вынашивать, зная, что он умрет через два часа после родов".

    При этом Кация заявил, что процент абортов по медицинским показаниям невелик – 17 из 835 за год на две тысячи рожденных детей в республике. Это статистика за 2015 год.

    Закон "О здравоохранении" был принят в январе 2016 года. В феврале 2016 года его подписал лидер марионеточного режима Рауль Хаджимба. Сороковая статья закона запрещает искусственное прерывание беременности. Есть только одна оговорка: аборт возможен только в случае гибели плода.


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