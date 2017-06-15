Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии

15.06.2017 Жительница города Чебоксары лишилась 23 500 рублей, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии. Проводится необходимая проверка. О совершенном преступлении сообщили в пресс-центре т.н.МВД Чувашской Республики.



Известно, что в начале июня нынешнего года жительница города Чебоксары в Интернете нашла сайт оздоровительного учреждения в Абхазии. Желая отдохнуть там с дочерью, женщина связалась якобы с представителем отеля и забронировала номер. Когда якобы сотрудники отеля ответили на все её вопросы, она перевела 23 500 рублей на указанный банковский номер. Вскоре телефоны пансионата не отвечали, а сайт перестал работать. 13 июня женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию.



По факту совершенного преступления проводится необходимая поверка.









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