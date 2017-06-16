Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников

16.06.2017 Около 60 сотрудников абхазского ГАИ написали заявления об увольнении. По некоторым инсайдерским данным издания apsnylife.ru, основной причиной ухода послужил приказ главы МВД, запрещающий останавливать автомобили с иностранными номерами.



"А это большой удар по личному бюджету. Ведь, насколько известно, им даже приходилось не только как-то жить на маленькие зарплаты, но и самим покупать рабочую форму. Поэтому они компенсировали свой бюджет поборами с приезжих. Но в итоге, они не выдержали прессинга со стороны начальства и подали заявление", - уточнил источник.



В МВД оценили действия уволившихся как саботаж.



"Мы ужесточили контроль за работой сотрудников, жестко стали пресекать поборы на дорогах. Многим это не понравилось, они решили устроить демарш. Они попросту саботировали работу, самовольно покинув посты ГАИ", — сказал начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.



По его словам, поступило несколько десятков рапортов об увольнении, но среди них около 20 зачинщиков, которые будут уволены из рядов ГАИ с занесением выговора в личное дело.



"Мы изучаем рапорты. Зачинщиков, а их около 20 человек, мы уволим, не задумываясь. Говорят, что есть факты запугивания коллег. Есть также рапорты, которые явно поддельные, то есть указаны имена тех сотрудников, которые не имеют отношения к просьбе об увольнении. Мы каждого будем вызывать и беседовать с ними", — подчеркнул начальник ГАИ.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>