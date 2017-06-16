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    В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
    16.06.2017
    15 июня 2017 г. в Сухуми неустановленным пока следствием лицом была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия в сотрудника "таможенной службы" Юлиана Бобуа.

    Бобуа получил два огнестрельных ранения в область плеча и ноги, и был доставлен в Республиканскую больницу.

    Как сообщают следственные органы Абхазии, стрелявший открыл огонь из проезжавшей автомашины как раз в тот момент, когда Бобуа входил в подъезд многоэтажного дома.

    По словам врачей, Бобуа был доставлен в медучреждение, ему делают операцию, передаёт Спутник Абхазия.

    "Получил сквозное ранение правого плеча и сквозное ранение правой голени. Состояние средней степени тяжести. Была проведена первичная хирургическая обработка, идет операция", - заявил замглавврача больницы Руслан Смыр.


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