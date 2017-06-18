В Сухуми убита 20-летняя девушка

В семье изнасилованной недавно 13-летней девочки, о чем сообщала "Наша Абхазия", произошла очередная трагедия. Как сообщают в социальных сетях местные жители, выстрелом в голову убита ее 20-летняя сестра.



Убийство произошло на улице Школьной в Сухуми.



"Неизвестным 50-ти летним мужчиной была убита выстрелом в голову двадцатилетняя Джамгазия. Убитая является старшей сестрой изнасилованной двенадцати летней девочки",- пишут участники сети "Фейсбук".



Некоторые пользователи отмечают, что убийство совершил отец девочки.









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