Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям

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18.06.2017 Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки, бывший сотрудник т.н. ГСО Астамур Джопуа сдался властям. Как сообщают абхазские СМИ, он явился с повинной.



Ранее сообщалось, что следователи и оперативники установили, что 12.06.2017 около 4 часов утра к дому Заявительнице на автомобиле "Ягуар" серебристого цвета подъехал гражданин Джопуа Астамур Северьянович, который впоследствии под угрозой применения огнестрельного оружия и с применением физической силы усадил несовершеннолетнюю дочь Заявительницы к себе в машину и вывез на территорию заброшенной спортбазы в с. Нижняя Эшера.



В лесном массиве, привязав пластиковыми хомутами девочку к дереву, произвел ряд выстрелов из пистолета неустановленного образца в сторону подростка, после чего избил несовершеннолетнюю.



Несовершеннолетняя девочка потеряла сознание. Джопуа, воспользовавшись ее бессознательным состоянием совершил над ней насильственные действия сексуального характера, после чего привез ее домой.



17 июня в короткой беседе с журналистом агентства Caucasus Times, сам 36-летний Астамур Джопуа заявил о своей невиновности. В частности, он утверждает, что несколько дней после того, как его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки, «спокойно разъезжал по городу» на том самом автомобиле, ориентировки на который рассылало МВД Абхазии.



«Я не виноват и не совершал никакого преступления. Я готов сдать любой анализ и сдаться правоохранительным органам, если это единственная возможность доказать свою невиновность», — заявил Джопуа.



Как он пояснил, причина, по которой он скрывался, кроется лишь в одном – отсутствии доверия к органам, расследующим данное преступление. «Я не знаю кому уже верить. Вокруг меня развернули такой кошмар, обвинили в жутком преступлении, и я не понимаю почему?».



Астамур Джопуа утверждает, что уже ездил в семью девочки с расспросами, так как «не мог понять почему и в чем его обвиняют».



Астамур Джопуа находится под арестом.











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