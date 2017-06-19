На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы

На очередном раунде женевских переговоров грузинская сторона опротестует прекращение уголовного преследования в отношении убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы, и потребует его наказания, а также поставит вопрос освобождения Георгия Гиунашвили.
Грузинская делегация уже отправилась в Женеву.
"Мы используем все рычаги, чтобы Рашид Канджы-Оглы предстал перед грузинским правосудием"- заявляет Служба государственной безопасности.
Т.н. прокуратура Абхазии прекратила уголовное преследование в отношении Рашида Канджы-Оглы.
19 мая 2017 года Рашид Канджи-Оглы, перешедший из оккупированной Абхазии на контролируемую Грузией территорию, расстрелял Гигу Отхозория.