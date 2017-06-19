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    На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы
    19.06.2017
    На очередном раунде женевских переговоров грузинская сторона опротестует прекращение уголовного преследования в отношении убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы, и потребует его наказания, а также поставит вопрос освобождения Георгия Гиунашвили.

    Грузинская делегация уже отправилась в Женеву.

    "Мы используем все рычаги, чтобы Рашид Канджы-Оглы предстал перед грузинским правосудием"- заявляет Служба государственной безопасности.

    Т.н. прокуратура Абхазии прекратила уголовное преследование в отношении Рашида Канджы-Оглы.

    19 мая 2017 года Рашид Канджи-Оглы, перешедший из оккупированной Абхазии на контролируемую Грузией территорию, расстрелял Гигу Отхозория.


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