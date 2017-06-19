На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы

На очередном раунде женевских переговоров грузинская сторона опротестует прекращение уголовного преследования в отношении убийцы Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы, и потребует его наказания, а также поставит вопрос освобождения Георгия Гиунашвили.



Грузинская делегация уже отправилась в Женеву.



"Мы используем все рычаги, чтобы Рашид Канджы-Оглы предстал перед грузинским правосудием"- заявляет Служба государственной безопасности.



Т.н. прокуратура Абхазии прекратила уголовное преследование в отношении Рашида Канджы-Оглы.



19 мая 2017 года Рашид Канджи-Оглы, перешедший из оккупированной Абхазии на контролируемую Грузией территорию, расстрелял Гигу Отхозория.











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