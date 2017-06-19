В абхазском ГАИ решили провести переаттестацию всех сотрудников

19.06.2017 В абхазском МВД решили провести переаттестацию всего личного состава после того, как несколько десятков сотрудников 15 июня массово написали заявление об увольнении из его рядов. Комментируя этот факт, глава МВД Аслан Кобахия поставил под сомнение компетентность уволившихся.



"Я очень мало верю в то, что эти люди, написавшие заявления, компетентны в своей работе. Никто никого насильно в МВД не приводил", — отметил он, при этом ничего не сказав о том, почему эти некомпетентные лица столько времени проработали под его начальством.



Распространяется информация, что уволившиеся были недовольны приказом руководства не останавливать машины с российскими номерами и ужесточить контроль за поборами на дорогах, в результате чего они потеряли весь свой летний (коррупционный) заработок. Позже сотрудники ГАИ вернулись на работу, однако лидер марионеточного режима Рауль Хаджимба заявил, что все, кто написал рапорт, должны быть уволены из ГАИ.



Кобахия также отметил, что благодаря деятельности ГАИ, туристы перестали ездить в Абхазию на своем транспорте.



"Вы поймите, человек, который приезжает на транспорте, это человек, который имеет какие-то деньги, а мы хотим у него отнять, это не получится", — подчеркнул Кобахия.



По его словам, все сотрудники ГАИ, написавшие заявления об уходе, будут уволены.



"Их заработную плату перенаправим остальным сотрудникам ГАИ, которые хотят и умеют работать", — отметил он.











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