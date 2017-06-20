Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали ногу

20.06.2017 Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали левую ногу ниже колена, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба.



"Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением, была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне трети верхней", — добавил он.



Также пострадавший получил открытый перелом правой ноги и множественные раны и ушибы.



"У пациента ожоги нижних конечностей, площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — подчеркнул врач.



Помимо того, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние сейчас стабильное, рассказал Георгий Воуба.



Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуми произошел примерно в 21.30 в понедельник.



В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухуми Руслан Аргун, которого доставили в больницу на машине скорой помощи.









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