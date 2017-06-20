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    Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали ногу
    20.06.2017
    Пострадавшему при взрыве в Сухуми ампутировали левую ногу ниже колена, сказал корреспонденту Sputnik заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба.

    "Угрозы для жизни пациента нет, он поступил с взрывным ранением, была сделана травматическая ампутация левой голени на уровне трети верхней", — добавил он.

    Также пострадавший получил открытый перелом правой ноги и множественные раны и ушибы.

    "У пациента ожоги нижних конечностей, площадью до 25% второй степени, а также травматический шок второй и третьей степени. Пациенту срочно была проведена операция, была проведена стабилизация костных фрагментов стержневым аппаратом", — подчеркнул врач.

    Помимо того, пострадавшему была проведена противошоковая терапия, его состояние сейчас стабильное, рассказал Георгий Воуба.

    Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуми произошел примерно в 21.30 в понедельник.

    В результате взрыва осколочные ранения получил житель Сухуми Руслан Аргун, которого доставили в больницу на машине скорой помощи.


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