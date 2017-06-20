Стрельба в здании правительства абхазского режима

Выстрелы раздались в здании т.н. правительства Абхазии, у кабинета председателя Фонда инвалидов Бадры Агрба, передает Sputnik Абхазия.



Инцидент произошел в корпусе №3 по улице Званба, 9, в Сухуми около 10 часов.



Как сообщает агентство со ссылкой на начальника УВД Сухуми Рустама Мархолия, участник войны 1992-1993 гг Роланд Джопуа несколько раз выстрелил в кабинете Агрба.



По его словам, Джопуа был пьян, а в окне рабочего кабинета нашли три пулевых отверстия. При этом никто не пострадал.



На месте происшествия работают следователи.









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