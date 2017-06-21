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    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней упрятали за решетку на два месяца
    21.06.2017
    Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней Астамуру Джопуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

    "Судьей суда Сухумского района Александром Степановым в здании УВД Сухума было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя прокуратуры Сухумского района об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Защитник Астамура Джопуа адвокат Константин Чагава просил суд избрать в отношении своего подзащитного иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

    13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура Северьяновича, 1981 года рождения.

    Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей Спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт.

    15 июня 2017 года Астамур Джопуа, 1981 года рождения был объявлен в розыск.




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