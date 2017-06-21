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    Задержанных в Абхазии граждан Ирана выдворили с оккупированной территории
    21.06.2017
    Задержанные на абхазской линии российской оккупации граждане Ирана выдворены с территории оккупированной Абхазии.

    В ходе проведения первичных проверочных мероприятий, были подтверждены личности задержанных, которые направлялись в Абхазию с туристическими целями.

    Двое граждан Ирана Колбуабади Али Сафарали и Нагафпоур Париса Али были задержан у села Пичора Гальского района 20 июня 2017 года.

    были подтверждены личности задержанных граждан, которые направлялись в Республику Абхазия с туристическими целями.


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