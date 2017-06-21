Задержанных в Абхазии граждан Ирана выдворили с оккупированной территории

21.06.2017 Задержанные на абхазской линии российской оккупации граждане Ирана выдворены с территории оккупированной Абхазии.



В ходе проведения первичных проверочных мероприятий, были подтверждены личности задержанных, которые направлялись в Абхазию с туристическими целями.



Двое граждан Ирана Колбуабади Али Сафарали и Нагафпоур Париса Али были задержан у села Пичора Гальского района 20 июня 2017 года.



были подтверждены личности задержанных граждан, которые направлялись в Республику Абхазия с туристическими целями.









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