Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы

«Турист» на абхазском участке российско-грузинской границы в Адлере пытался переправить из России часы, радиоционный фон которых был превышен в 30 раз, сообщили агентству "Интерфакс" в четверг в пресс-службе Южного таможенного управления ФТС России.



Сообщается, что при досмотре вещей россиянина, переходившего пешком границу в оккупированный регион Грузии, сработала стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов. Оказалось, что фонили часы, которые мужчина взял с собой в подарок для знакомых. Документов на них не было.



Он уточнил, что опасная находка была изъята и отправлена на экспертизу. По ее заключению, радиоционный фон часов превышает норму в 30 раз.









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