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    В Абхазии продолжают убивать
    30.06.2017
    По улице Адлейба в Сухуми убит местный житель Давид Джинджуа. Как сообщают СМИ, преступление произошло 30 июня примерно в 16:05 (мск.)

    Давид Джинджуа от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.

    По сообщению "генпрокуратуры", на данный момент проводится осмотр места преступления, устанавливается личность совершившего убийство. Следствие ведет прокуратура города Сухуми.

    Напомним, что в последние дни в Абхазии произошло несколько нашумевших убийств. Один человек был застрелен в Гагре, в Сухуми пытались взорвать участника военных действий 1992-1993 гг, а один пьяный местный житель даже умудрился безнаказанно стрелять в здании т.н. правительства.


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