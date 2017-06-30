В Абхазии продолжают убивать

По улице Адлейба в Сухуми убит местный житель Давид Джинджуа. Как сообщают СМИ, преступление произошло 30 июня примерно в 16:05 (мск.)



Давид Джинджуа от полученных огнестрельных ранений скончался на месте.



По сообщению "генпрокуратуры", на данный момент проводится осмотр места преступления, устанавливается личность совершившего убийство. Следствие ведет прокуратура города Сухуми.



Напомним, что в последние дни в Абхазии произошло несколько нашумевших убийств. Один человек был застрелен в Гагре, в Сухуми пытались взорвать участника военных действий 1992-1993 гг, а один пьяный местный житель даже умудрился безнаказанно стрелять в здании т.н. правительства.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>