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03.07.2017 Леван Кикнадзе - «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»



«Мнение о том, что военными учениями в Абхазии Россия кого-то пугает, на мой взгляд, несерьезно. Эти военные учения являются продолжением той политики, которую проводит Россия после признания независимости Абхазии. Следовательно, Москва будет делать то, что посчитает нужным. Этим она еще раз показывает, что Абхазия находится в ее распоряжении и Москву не интересует, что мы об этом думаем», - заявил бывший министр безопасности Абхазии, генерал Леван Кикнадзе в интервью газете «Резонанси».



«Разумеется, грузинская сторона должна это опротестовать и добиться оценок от евроструктур, потому что территория Абхазии и Южной Осетии находится под юрисдикцией Грузии и проведение учений армии другой страны без нашего участия является нарушением. Но Россия не обратит на это внимания и сделает все, что пожелает. Более того, насколько вам известно, на территории Гали находится российская военная база, где для пограничников построены целые комплексы. Они уже огораживают территорию и распоряжаются окрестностями по собственному желанию. Тем временем грузинскому населению Гали хотят приостановить действие временных видов на жительство, абхазская администрация заставляет их брать эти документы. Получается, что если они не возьмут местные документы, то не смогут покупать и распоряжаться землей, а российские силы будут обращаться с ними так, как захотят», - отметил в беседе с корреспондентом издания Леван Кикнадзе.



«Фактически, гальские грузины больше не могут переходить через Ингури - та форма №9, с помощью которой они пересекали т.н. границу, потеряла силу. В силе пока остается вид на жительство, но, по имеющейся информации, через т.н. границу не пускают и с ним. Получается, что населению ограничивают все права. Также говорят, что местные грузины опротестовали это, но я в это не верю - какой грузин осмелится там на протест?! В конце концов население Гали будет вынуждено записаться абхазами и взять местные паспорта или приехать к нам. Пока у них другого выбора нет», - пояснил респондент.



«Более того, насколько вам известно, грузинские власти бесплатно обрабатывают ореховые плантации социально незащищенного населения в Зугдидском районе. То же самое было сделано и для населения Гали, жидкость для обработки отправили и им. Но по информации моего источника, эту жидкость население Гали не получило. Абхазская администрация не позволила населению воспользоваться ею. Это говорит о том, что мы хотим помочь местному населению, но абхазская администрация нам не позволяет», - заключил Леван Кикнадзе.









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