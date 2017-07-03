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    Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
    03.07.2017
    Побег из ИВС ОВД по Очамчирскому району 2 июля 2017 года примерно с 14:30 до 16:00 совершил Багателия Зураб Нуриевич.

    "По предварительному сговору с Агрба Ибрагимом Зауровичем, подвергнутым административному аресту сроком на 30 суток Очамчирским районным судом, путем спиливания решетки, расположенной в коридоре ИВС ОВД по Очамчырскому району, выводящей на улицу выбрались через нее и скрылись с места преступления в неизвестном направлении, по данному факту прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 ст. 315 Уголовного Кодекса Республики Абхазия", — говорится в сообщении т.н. Генпрокуратуры Абхазии.

    Прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОВД по Очамчирскому району.


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