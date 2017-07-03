В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»

03.07.2017 В Сухуми совершено разбойное нападение на семью начальника юридического отдела аппарата т.н. правительства Абхазии Лаши Цаава.



Как сообщают абхазские СМИ со ссылкой на следственные органы, 2 июля 2017 года, в 23:30 ч. четверо неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием (тремя пистолетами системы «ПМ» и автоматом системы «АКМ» неустановленного образца) проникли в дом №8 по улице Дзидзария, где с применением насилия не опасного для жизни совершили разбойное нападение на семью Цаава Лаши Будовича и завладели чужим имуществом, а именно: денежными средствами в размере 75 000 рублей, ювелирными изделиями, автоматом системы «Калашников» калибра 5,45 мм.. Кроме того, завладев ключами от автомашины марки «Ситроен С-кросс» принадлежащей Цаава Л.Б. скрылись на ней с места преступления.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия направленные на установление лиц совершивших данное преступление.









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