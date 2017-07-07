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    В Пицунде разбился прогулочный самолет
    07.07.2017
    В результате «жесткой посадки» прогулочного самолета в Пицунде пострадали двое пассажиров и пилот, сообщает Sputnik со ссылкой на представителя мариогнеточного режима Абхазии Льва Квициния.

    По его словам, пилот при посадке не справился с управлением. Пострадали двое пассажиров, граждане России: мать и ее 15-летний сын. Пилот, местный житель, ударился головой, но в госпитализации не нуждается.

    "Туристы из Москвы. У матери поврежден позвоночник, у мальчика повреждение таза", — сказал Квициния.

    Сотрудники МЧС вытащили троих пострадавших из самолета — пассажиров и пилота.

    "Частный двухместный, небольшой самолет, насколько я знаю, несколько лет работает в Пицунде, катает туристов", — уточнил Квициния.

    Скорая помощь доставила пострадавших в Гагрскую центральную районную больницу. Как отметил Квициния, сейчас решается вопрос о перевозке пострадавших в Сочи, реанимобиль уже выехал.


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