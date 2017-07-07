Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»

07.07.2017 В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от 74-летнего жителя города Кохма. Мужчина сообщил, что в отношении него было совершено мошенничество.



По словам потерпевшего, на одной из интернет-площадок он заказал путевки в один из пансионатов Абхазии. По условиям покупки необходимо было внести предоплату, путем перевода денежных средств на банковский счет турфирмы. Пенсионер выполнил все условия и перечислил за путевки 18 000 рублей. После банковской операции связаться с менеджерами фирмы больше не удалось, все телефоны были отключены. Обманутый мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.



В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в УМВД по Ивановской области.



Следует отметить, что нынешним летом отмечается особая активность интернет-мошенников на абхазском направлении, от которых уже пострадали много граждан России.









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