.: Лента Новостей
  • Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
  • Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
  • В Пицунде разбился прогулочный самолет
  • Волки напали на жителей села Тамыш
  • В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
  • В Сухуми скончался Марадона
  • Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
  • Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
  • В Абхазии продолжают убивать
  • Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию

    •
     
    Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
    07.07.2017
    В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от 74-летнего жителя города Кохма. Мужчина сообщил, что в отношении него было совершено мошенничество.

    По словам потерпевшего, на одной из интернет-площадок он заказал путевки в один из пансионатов Абхазии. По условиям покупки необходимо было внести предоплату, путем перевода денежных средств на банковский счет турфирмы. Пенсионер выполнил все условия и перечислил за путевки 18 000 рублей. После банковской операции связаться с менеджерами фирмы больше не удалось, все телефоны были отключены. Обманутый мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

    В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в УМВД по Ивановской области.

    Следует отметить, что нынешним летом отмечается особая активность интернет-мошенников на абхазском направлении, от которых уже пострадали много граждан России.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия