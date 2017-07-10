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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абашидзе и Карасин обсудили вопросы реализации Соглашения по ВТО

10.07.2017 - Civil Georgia Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе 7 июля в Праге встретился с заместителем министра ИД РФ Григорием Карасиным в рамках неформального прямого диалога, который стартовал между двумя странами с конца 2012 года.



После встречи стороны заявили, что они обсудили результаты торгово-экономических отношений между двумя странами в первой половине 2017 года, а также перспективы сотрудничества в этих сферах.



«Стороны подтвердили готовность к продолжению взаимовыгодной нормализации двусторонних отношений», - сообщил МИД России в пресс-релизе, который был опубликован после встречи.



«По традиции были рассмотрены конкретные вопросы развития российско-грузинских связей на тех направлениях, где в отсутствие дипломатических отношений возможен прогресс: торговля, транспорт, гуманитарные контакты», - сообщает российский МИД.



Внешнеполитическое ведомство России также отмечает, что достигнутые в этих сферах результаты являются важными. «только в первом квартале текущего года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 40% и составил 302 млн. долл. США. Удвоились поставки грузинского вина в Россию, сохраняется тенденция к росту импорта сельхозпродукции из Грузии и притока в страну российских капиталовложений»,- заявляет министерство и подчеркивает тенденцию увеличения количества российских туристов и объемов российских инвестиций в Грузию.



МИД России также отметил, что рост взаимной торговли обусловил значительное увеличение объема автомобильных грузоперевозок, что делает актуальным налаживание бесперебойного сообщения по Военно-грузинской дороге. В этой связи стороны договорились в ближайшее время проработать в практическом плане вопросы модернизации пограничного пункта пропуска «Верхний Лapc - Казбеги» с участием экспертов заинтересованных ведомств».



В то же время, по информации МИД России, Карасин в очередной раз подчеркнул, что «усиление сотрудничества Тбилиси с НАТО и участившаяся на международных площадках враждебная риторика грузинских официальных представителей все более противоречат тенденции укрепления торговых, транспортных и гуманитарных связей, и способны подорвать этот объективно выгодный народам обеих стран процесс».



Администрация премьер-министра Грузии заявила в опубликованном после встречи пресс-релизе, что «несмотря на то, что Пражский формат не предусматривает обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе акцентировал внимание на тревожных процессах, происходящих в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на линии оккупации, в результате чего происходит грубое нарушение международного права и элементарных человеческих норм».



Согласно тому же сообщению, «речь шла о незаконном возведении баннера, отмечающего т.н. границу на линии оккупации по направлению села Бершуети Горийского района».



Соглашение о таможенном мониторинге



Администрация премьер-министра Грузии заявила, что Абашидзе в очередной раз повторил Карасину, что Тбилиси завершил работу над документом, предусмотренном в Соглашении от 2011 года между правительством Грузии и правительством РФ об основных принципах, связанных механизмами мониторинга таможенного администрирования и торговли товарами, и «в случае готовности российской стороны, выражает готовность к оформлению соответствующих контрактов грузинской и российской сторонами со швейцарской компанией с сжатые сроки».



МИД России отметил, что дипломаты говорили о соглашении заявили, что его задействование внесет важный вклад в содействии торговле. «Стороны подтвердили обоюдную готовность выполнять все положения документа, а также подписать в ближайшее время необходимые для его реализации контракт со швейцарской мониторинговой компанией и соглашение о создании трастового фонда».



Администрация премьер-министра заявляет со ссылкой на слова Карасина, что «российская сторона готова обсудить со швейцарскими коллегами сроки оформления контрактов и соответствующий механизм, чтобы в дальнейшем приступить к практической реализации Соглашения 2011 года».



Грузия только после того согласилась на вступление России в ВТО, как Тбилиси и Москва в ноябре 2011 года при посредничестве Швейцарии подписали соглашение, которое предусматривает создание комплексной, современной системы наблюдения за передвижением грузов через сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию. Соглашение предусматривает наем «нейтральной частной компании» для установления мониторинга на перемещение грузов через три «торговых коридора». Два коридора расположены в сепаратистских регионах, а третий – на КПП Казбеги-Верхний Ларс.



Для осуществления мониторинга была выбрана расквартированная в Женеве компания SGS. По условиям соглашения, Россия и Грузия оформят с компанией отдельные контракты, а для их реализации будет сформирован трастовый фонд.



МИД России заявил, что очередная встреча Абашидзе и Карасина пройдет, предположительно, в конце текущего года.









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