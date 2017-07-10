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    Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
    10.07.2017
    В июне на автомобильном пункте пропуска в Сочи пограничниками был задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты Абхазии.

    При проведении личного досмотра у него обнаружили небольшой полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Проведенная позже экспертиза показала, что это метадон (0,21 грамма).

    Несмотря на то, что по квалификации списка 1 таблицы размеров наркотических средств, оборот которых запрещен в Российской Федерации, этот объем не является значительным, российское законодательство предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы.

    Пограничники по подследственности передали материалы следователям УФСБ по Краснодарскому краю, которые возбудили в отношении жителя Абхазии уголовное дело. В настоящее время следственные действия продолжаются, соотбщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.


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