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    Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуме
    10.07.2017
    Четверо вооруженных людей в масках ограбили аптеку "Лекфарм" в Сухуми 9 июля примерно в 22:30, сообщает "Спутник-Абхазия" со ссылкой на т.н. Генпрокуратуру.

    Злоумышленники вошли в аптеку "Лекфарм" на улице Дзидзария. Применив физическую силу, грабители похитили 260 тысяч рублей и системный блок камер видеонаблюдения.

    Покидая место преступления на автомашине "Хендай-Солярис", грабители выстрелили в сотрудников отдела охраны собственности при УВД по городу Сухуми. Сотрудник милиции Карапет Диленян получил огнестрельное ранение.

    Около 23:50 на территории лечкопского кладбища оперативникам удалось обнаружить сожженый автомобиль "Хендай-Солярис".

    Прокуратура Сухуми завела уголовное дело по факту вооруженного ограбления аптеки. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.


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