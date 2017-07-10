Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуме

Четверо вооруженных людей в масках ограбили аптеку "Лекфарм" в Сухуми 9 июля примерно в 22:30, сообщает "Спутник-Абхазия" со ссылкой на т.н. Генпрокуратуру.



Злоумышленники вошли в аптеку "Лекфарм" на улице Дзидзария. Применив физическую силу, грабители похитили 260 тысяч рублей и системный блок камер видеонаблюдения.



Покидая место преступления на автомашине "Хендай-Солярис", грабители выстрелили в сотрудников отдела охраны собственности при УВД по городу Сухуми. Сотрудник милиции Карапет Диленян получил огнестрельное ранение.



Около 23:50 на территории лечкопского кладбища оперативникам удалось обнаружить сожженый автомобиль "Хендай-Солярис".



Прокуратура Сухуми завела уголовное дело по факту вооруженного ограбления аптеки. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.









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