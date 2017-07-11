Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии

11.07.2017 Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшего место в устье реки Аапста Гудаутского района примерно в 12 часов 20 минут 11 июля 2017 года.



Согласно предварительно установленным данным, преступление было совершено на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием - ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы.



В результате разбойного нападения Кабанову Андрею Николаевичу, 1984 года рождения, было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Будучи доставленным в Гудаутскую центральную районную больницу, последний от полученных ранений скончался.



Погибшего сопровождала его семья: жена – Кабанова Наталья, 1987 года рождения, с двумя детьми, 2006 и 2015 годов рождения, и семья Чижиковых - Николай и Наталья с двумя детьми, 2002 и 2007 годов рождения.



Преступники похитили супруг Кабанову А.Н. и Чижикову Н.А. с детьми. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.



В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, совершивших данное преступление и их задержанию.









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