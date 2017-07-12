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    МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
    12.07.2017
    МВД Абхазии объявило о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о грабителях, которые причастны к убийству российского туриста. Об этом сообщило местное телевидение.

    Ранее сообщалось, что двое вооруженных преступников в масках напали на отдыхающих - четверых взрослых и четверых детей из Москвы. Мужчине 1984 года рождения были нанесены два ножевых ранения в область грудной клетки. От полученных травм он скончался в больнице. После нападения злоумышленники похитили женщин и детей, которые были освобождены в ходе оперативных мероприятий.


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