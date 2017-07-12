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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми

12.07.2017 - "СОВА" На страницах издания «Эхо Кавказа» появился материал с обсуждением публикации на тему участия армянского батальона в ходе войны в Абхазии.



Этот вопрос вновь оказался в центре внимания, после того как в группе на Facebook был выложен пост, вызвавший крайне негативную реакцию абхазских интернет пользователей, а также представителей армянской общины в Сухуми.



Содержимое поста назвали провокацией, цель которой обострить абхазо-армянские отношения. За публикацией последовала и более серьезная реакция — армянская диаспора самопровозглашенной Абхазии обратилась к де-факто властям с требованием пресечь деятельность, направленную на дискредитацию бойцов армянского батальона.



Перейдем к содержимому текста, вызвавшего столь серьезное негодование и обсуждение. Как пишет «Эхо Кавказа» анонимный пользователь сети под ником «Правда Справедливов» в группе «АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ & ABKHAZIA TODAY» выложил текст выступления вице-президента Футбольного клуба ампутантов Джемала Барцица на встрече ветеранов войны в городе Гагра 5 июля.



Согласно тексту, Джемал Барциц заявляет, что бойцы армянского батальона сражались вовсе не за независимость Абхазии, а имели другие цели. Упоминает он и воевавших в составе «Батальона Баграмяна» выходцев из Армении которые по его словам «очень даже нагрели руки».



«Кто тут остался, имеют отличные дома, а кто ушел, ушел не с пустыми руками. Они погибли не за независимость Абхазии, а за свое дело… Они по своей инициативе включились в эту войну, и знаю, что и с абхазскими военными, и с мирным населением они расправлялись с той же жестокостью, что и с грузинами».



Далее по тексте выступления Джемал Барциц жалуется на ущемленное положение абхазов и в негативном ключе отзывается о жизни армян в самопровозглашенной республике.



Пишет он и о том, что армянские власти «избегают политической поддержки Абхазии, чтобы не дразнить Грузию».



В тексте также звучит угроза, что в том случае, если власти Армении «не признают независимости Абхазии, им (армянам) придется покинуть здешние места».



«Эхо Кавказа» пишет, что обратилось к Барцицу и он подтсвердил изданию, что текст приведенный в соцсети, соответствует его выступлению в Гагре.



Как заявляют в армянской общине самопровозглашенной Абхазии наряду с абхазскими батальонами в грузино-абхазской войне сражались и два армянских батальона имени Баграмяна, каждый численностью 321 человек, 244 бойца погибли.



Помимо армянских батальонов, армяне сражались и в абхазских боевых подразделениях. И в батальонах имени Баграмяна периодически проходила ротация, поэтому на самом деле участие в боевых действиях принимало гораздо больше бойцов армянской национальности.











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