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    В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
    17.07.2017
    В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, совершившие разбойное нападение на туристов из России и убийство Андрея Кабанова в селе Приморское Гудаутского района 11 июля, сообщает абхазская "генпрокуратура".

    В качестве подозреваемых 15 июля 2017 года задержан Джинджолия Адгур Васильевич 1988 года рождения, а16 июля 2017 года задержан второй подозреваемый — Джинджолия Даур Васильевич 1987 года рождения. Оба родные братья, жители села Абгархук Гудаутского района.

    Согласно информации, «один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела».

    В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

    Разбойное нападение на российских туристов из Москвы, в результате которого погиб один из отдыхающих, Андрей Кабанов, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля. Вместе с погибшим была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.


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