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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Туристическая зона ИнгуриГЭС - единственный аналог в Калифорнии

20.07.2017 В Грузии появится весьма масштабная и многообразная туристическая зона – туристический центр ИнгурГЭСа, который станет аттракцией мирового уровня, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации концепции туристической зоны ИнгурГЭСа.



По его словам, начитается очень важный проект, у которого в мире лишь один аналог – расположенная в американском штате Калифорния гидроэлектростанция Гувера, где также существует значительный туристический комплекс.



Глава правительства уверен, что, исходя из своей уникальности, туристический центр ИнгурГЭСа станет по-настоящему визитной карточкой Грузии.



«Сегодняшний мир уделяет огромное внимание защите и спасению памятников индустриального наследия. Именно воплощением этого проекта нам сегодня дается возможность позаботиться и сохранить наше индустриальное наследие и более того, превратить его в достопримечательность», - заявил премьер.



Согласно концепции проекта туристического центра ИнгурГЭСа, туристическая инфраструктура будет расположена на 157 гектарах, будут обустроены познавательный центр, музейно-информационное пространство, канатная дорога, открытое концертное пространство, судоходная инфраструктура, будет самый высокий в мире – 280-метровый лифт, а также компоненты для любителей экстрима.







Стратегия реализации проекта разработана вместе с ведущей европейской архитектурной компанией и опытными эстонскими специалистами. Также объявлен тендер на проектирование, на это государством выделено 2 миллиона лари.



«Инвестиционный объем строительных работ составит около 50 миллионов лари, и уже ведутся переговоры с потенциальными частными инвесторами. Для подготовки проекта потребуется один год, после чего начнутся строительно-инфраструктурные работы. Через несколько лет, проектирование и строительство вместе займут в целом 5 лет, у нас будет завершенная туристическая инфраструктура высочайшего уровня, которая будет важным образцом партнерства между государством и частным сектором», - отметил Георгий Квирикашвили.



По предварительным расчетам, эта туристическая зона будет довольно доходной и примет в год до 400 тысяч туристов.









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