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    Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
    20.07.2017
    В рамках амбассадориала в парламенте обсудили вопрос "суверенитет и территориальная целостность". Государственный министр по делам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили ознакомила представителей дипломатического корпуса с информацией о положении на оккупированных территориях. Разговор коснулся шагов, которые делает оккупационный режим у т.н. границы.

    "Мы также говорили о 8 основных задачах политики примирения и включенности, которые я ранее обозначила, и создают рамку для тех конкретных шагов и деятельности, которые осуществляет правительство Грузии"- отметила Кетеван Цихелашвили.

    Министр говорила о необходимости мобилизации партнеров и отметила, что с данной точки зрения ведомство будет ориентировано на большую динамику. Разговор с послами коснулся также плана для улучшения гуманитарного положения жителей оккупированных территорий, что подразумевает лучшее здравоохранение, образование, и другие социальные блага в обоих оккупированных регионах.

    "Мы очень хорошо понимаем, что ограждения, оккупационный режим, и ограничения вредят не только грузинам, но и абхазам и осетинам, и общество, отделенное друг о т друга ограждениями, по обе стороны находится в очень тяжелом положении"- отметила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии.


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