Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»

20.07.2017 Нам важно говорить с руководителями дипломатического корпуса о положении на оккупированных территориях Грузии и миротворческой политике, поскольку они представляют наши интересы в странах-партнерах, поддержка которых является весьма важной для нашей миротворческой политики"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили после завершения тематической панели в рамках "Амбассадориала 2017", где рассмотрели вопросы суверенитета и территориальной целостности Грузии.



В своем выступлении Кетеван Цихелашвили заострила внимание на положение на оккупированных территориях Грузии, действия оккупационного режима: на установление искусственных барьеров, незаконные задержания, и разные нарушения, которые еще больше отягчают гуманитарное положение населения на местах.



"Правительство уже делает, и в будущем будет делать шаги, направленные на улучшение положения населения, пострадавшего от конфликта, для поиска гуманитарного выхода, предложения разного сервиса населению, проживающему в обоих регионах, таких, как лучшее здравоохранение, лучшее образование, вопросы охраны окружающей среды и другие вопросы.



Оккупационный режим, ограничения вредят не только грузинам, но и абхазам и осетинам. Разобщенное ограждениями общество по обе стороны находится в весьма тяжелом положении. Наша миротворческая политика динамичная, мы должны продолжить, удвоить усилия для того, чтобы поддержка наших партнеров по-прежнему была очень солидной, и гораздо сильней"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Государственный министр поблагодарила представителей дипломатического корпуса за большие усилия, которые они осуществляют для защиты интересов Грузии, отметила их особую роль и заслугу в контексте политики непризнания.











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