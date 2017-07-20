Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали

На одного из жителей Гальского района оккупированной российскими войсками Абхазии напали с целью разбоя. Бандиты топором изрубили мать семейства - сообщили агентству "Пирвели" местные жители.



По их же сообщению, в нападении предположительно участвовала и женщина.



Криминальный случай произошел несколько дней назад в Гали. По словам местных грузин, состояние здоровья пострадавшей женщины тяжелое, она проходит лечение в больнице Гали.



Криминальная ситуация в оккупированной Абхазии тяжелая. Одним из последних нашумевших происшествий является дело обубийстве русского туриста. В Гудаутском районе во время разбойного нападения местные жители, братья Джинджолия, убили холодным оружием русского туриста и взяли в заложники его детей.













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