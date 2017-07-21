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    Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
    21.07.2017
    Министерство иностранных дел и по вопросам содружества Великобритании заявило в своем ежегодном докладе о правах человека, что «действия России в Абхазии и Южной Осетии вызвали ухудшение обстановки с точки зрения прав человека в обоих регионах».

    Опубликованный 20 июля доклад охватывает деятельность МИДа Великобритании и его дипломатической сети в 2016 г. по направлению защиты прав человека и содействия демократии в масштабах мира.

    О положении прав человека в оккупированных регионах Грузии документ говорит в той своей части, которая касается Российской Федерации.

    «Осуществлялось растущее давление на свободу передвижения, включая отказ на доступ к документам, путем закрытия пропускных пунктов и возведения колючих ограждений вдоль административных пограничных линий», - говорится в докладе.

    Согласно документу, «получение образования на грузинском языке существенно сократилось и были приняты законы, которые ограничивают этническим грузинам права на проживание и на владение имуществом».

    «Объединенное Королевство вновь призывает Российскую Федерацию и де-факто власти обоих регионов допустить международные правозащитные организации в Абхазию и Южную Осетию», - говорится в докладе.


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