В Абхазии имеет место новая форма дискриминации

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21.07.2017 Согласно информациям, распространенным в агентствах, 19 июля в оккупированной Абхазии, городе Гали провели торжественные мероприятия в ознаменование 85-летия его объявления городом. В тот же день состоялся съезд, на котором т.н. премьер-министр Б. Барцыц от имени т.н. президента Р. Хаджимба поздравил жителей Гали с днем основания города, и "напомнил", как "превратились" сотни и тысячи жителей Гальского района в период сталинской репрессии жертвами ассимиляционной политики, но "этническая память жива, и идет процесс восстановления национальной идентичности коренного народа". Съезд принял резолюцию, согласно одной из статей которой следует осуществить изменения в законодательстве, которые упростят "самурзаканойским абхазам" процедуру изменения национальности и фамилия.



Этот факт прокомментировал заместитель председателя Верховного совета А/Р Абхазии Джемал Гамахария.



К сожалению, оккупационный режим Абхазии продолжает проведение совершенно неприемлемых экспериментов против грузинского населения в гальском гетто. Аннексия Абхазии, и для достижения этой цели дегрузинизация любыми способами Гали, и всей автономной республики, была и является главным смыслом преступной политики оккупанта. К этнической чистке, геноциду, осуществленному жесточайшими методами, массовому истреблению мирного грузинского населения, тотальному нарушению дикими средневековыми методами всех прав человека, объявлению местного коренного населения "иностранцами", на этот раз добавилась новая форма дискриминации грузин - попытка насильственного изменения национальности. Демонстрация этого насильственного акта произошла на первом съезде т.н. "Совета абхазов Самурзакано", который состоялся 19 июля текущего года в Гали. По заявлению руководителя де-факто администрации района Т. Надарая, на изменение национальности уже "согласились" 31 человек. Им сразу же дали "гражданство" Абхазии, и раздали "паспорта".



Совершенно ясно, что оскорбленные, всячески лишенные прав некоторые гальцы, измученные на протяжении четверти века, вынужденно идут на формальный компромисс с собственной совестью, чтобы вернуть себе элементарные права, и найти спокойствие.



Основанием кампании изменения национальности в Гали является антиисторическая теория, которую в течение десятков лет сочиняли сепаратисты и российские шовинисты, якобы о насильственном огрузинивании населения Самурзакано в советский период. Авторы этой теории превосходно знают, что они бесстыдно лгут. В то же время следует отметить, что между народами, веками проживающими рядом, процесс взаимной ассимиляции вполне естественное и неминуемой явление. Так было во все времена, и во всех странах, в том числе в Грузии, включая Абхазию, разумеется.



В Гальском районе живут грузины с фамилиями абхазского происхождения, так же как и в остальной Абхазии гораздо больше абхазов с грузинскими фамилиями. Можно предположить, что г-н Надарая, который сегодня стоит во главе насильственной комиссии по изменению национальности в Гальском районе, завтра-послезавтра личным примером возглавит аналогичную кампанию восстановления грузинской национальности для абхазов с грузинскими фамилиями. Когда Кремль решит уничтожить абхазский этнос "мирными" методами, он обязательно использует "богатый" и "полезный" опыт Т. Надарая.



Уже время, покончить с кремлевской практикой проведения бесчеловечных экспериментов над живыми людьми посредством своих марионеток. В оккупированной Абхазии и без того сложная обстановка. Абхазский этнос стоит перед реальной опасностью. Единственный путь его спасения состоит сначала в союзе с грузинами Гальского района, а затем со всей Грузией. Мы убеждены, что большая часть абхазского общества хорошо понимает это. Они хорошо знают, или должны знать, что все другие пути ведут нас вместе к неминуемой катастрофе.











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