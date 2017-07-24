Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии

24.07.2017 Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии. Строителей по профессии обманом привезли в оккупированный регион, отобрали паспорта, и принуждали к рабскому труду.



"Рустави 2" называет их условными именами. Условно Лене и Свете не платили денег, на строительстве к ним относились бесчеловечно, и били.



После физического насилия две женщины-строители вскоре стали жертвами сексуального насилия. После того, как милиция оккупационного режима узнала, что у строителей не было паспортов, стали приходить к ним на квартиру ночью и под угрозой оружия принуждать к сексуальной услуге.



Две гражданки Украины в конечном итоге спаслись бегством. После бегства в Самегрело, их доставили в Центр помощи жертвам трефикинга.



Лена рассказывает, что в оккупированном регионе встретилась со многими жертвами трефикинга, и, по ее словам, в Абхазии реально образовалась черная дыра.



После оказания помощи в Центре жертв трефикинга посольство Украины в Грузии приготовило украинским гражданкам удостоверения для возвращения на родину. Сейчас обе женщины под условными именами Света и Лена, находятся в Украине.













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