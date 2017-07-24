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    Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
    24.07.2017
    45-летняя жительница Оренбурга обратилась к полицейским за помощью после того, как не получила подтверждение бронирования тура в Абхазию.

    Женщина рассказала правоохранителям, что в апреле на одном из сайтов в интернете нашла объявление о продаже турпутевки в один из абхазских пансионатов. Потерпевшая позвонила по указанному номеру, и ей неизвестная сообщила, что для бронирования нужно перечислить 49 280 рублей. Оренбурженка перевела через мобильный банк всю сумму, но до сих пор не получила подтверждение покупки путевки.

    Сотрудники МУ МВД России «Оренбургское» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД региона.


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