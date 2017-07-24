Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии

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24.07.2017 На фоне провально-криминального туристического сезона в Абхазии, Россия наращивает военною мощь в этом оккупированном регионе Грузии.



По информации инсайдеров группы InformNapalm, уже более недели через пограничное КПП Псоу (абхазский участок государственной границы РФ с Грузией), наблюдается переброска тяжелой техники. В основном, это танки новейшей модификации Т-72Б3, которые перевозятся на платформах грузовыми тягачами.



Волонтерам международного сообщества InformNapalm, удалось найти этому подтверждения. В частности, в социальной сети instagram были обнаружены записи двух независимых друг от друга источников, которые с разницей в несколько дней, опубликовали фотографии переброски танков из России в оккупированную Абхазию. Первое фото (архив) сделано неделю назад и подкреплено комментарием автора с хештегами «Ничего необычного, просто танк едет на экскурсию а Абхазию. #сочи#абхазия #танк«. Вторая фотография (архив) загружена вчера и сопровождается комментарием с тегами «Стоит на границе в сторону Абхазии. #абхазия #танк #россия«.



По оценкам InformNapalm, зафиксированные на тягачах танки Т-72Б3, это не штатная техника 7-й оккупационной военной базы (в/ч 09332 г. Гудаута, Абхазия, Грузия), которая возвращается с учений на место дислокации соединения, т.к. обычно этот процесс носит организованный характер осуществляеться железнодорожным транспортом. Скорей всего, это дополнительная военная техника, перебрасываемая Россией в Абхазию. Причин этому не мало, в том числе — усиление военного присутствия России на фоне провального криминального туристического сезона в оккупированной Абхазии и массового оттока россиян, а так же нагнетание обстановки перед международными военными учениями стран НАТО в Грузии «Достойный партнер 2017» (Noble Partner), которые пройдут в с 30 июля по 12 августа.



Примечание: По информации InformNapalm, уже более года на 7-й российской оккупационной военной базе в Абхазии, наблюдается процесс перевооружения и комплектования преимущественно на контрактной основе. В частности, произведена частичная замена бронетранспортеров БТР-80 на новейшие БТР-82А и не оправдавших надежды танков Т-90 на модернизированные и более дешевые в эксплуатации Т-72Б3. При всем этом, если в открытых источниках часто мелькают свидетельства ввоза в Абхазию новой военной техники, по ее выводу информации почти что нет. Тем самым, можно резюмировать, что РФ в Абхазии накапливает вооружение и технику сверх-штата оккупационного контингента, с возможностью ее оперативного использования в час Х.



В недавней публикации InformNapalm отмечалось, что агрессия России против Украины тесно переплетена с оккупацией части территории Грузии, которую россияне используют как военный плацдарм. Эта взаимосвязь четко прослеживается на основе анализа расследований международного разведывательного сообщества InformNapalm. Как именно оккупация части грузинской территории Россией влияет на агрессию РФ против Украины на Донбассе, InformNapalm раскрыл в более чем 30 OSINT-расследованиях. В материалах зафиксированы военнослужащие из состава 7-й российской военной оккупационной базы, расположенной в г. Гудаута (оккупированная Абхазия, Грузия), воевавшие на Донбассе и прикомандированные к бандформированиям «ДНР» и «ЛНР».



Следует так же напомнить, что эксклюзивная информация InformNapalm отраженная в публикации «РФ наращивает военное присутствие в Грузии. Новые С-300 в оккупированной Абхазии» в марте 2017 года, послужила поводом для громких заявлений и международного осуждения агрессивных действий России против Грузии.









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