В Абхазии пропал турист из России

26.07.2017 В горах оккупированной территории Грузии, Абхазии, ищут российского туриста Андрея Лихачева, который планировал прохождение горного маршрута Псху — Черная вода — перевал Кулямба, сообщают российские СМИ со ссылкой на марионеточный режим.



Россиянин въехал на территорию Абхазии, не контролируемую властями Грузии, с российской стороны 9 июля. Он планировал посетить горным маршрутом село Цабал, а затем вернуться в Гагру.



Уроженец Московской области, города Раменское, последний раз связывался с матерью 12 июля, сказал, что у него все нормально. В Москву он планировал вылететь 22 июля из Сочинского аэропорта.









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