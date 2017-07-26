.: Лента Новостей
  • СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
  • Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
  • В Абхазии пропал турист из России
  • Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
  • Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
  • Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
  • В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
  • Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
  • Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали

    •
     
    В Абхазии пропал турист из России
    26.07.2017
    В горах оккупированной территории Грузии, Абхазии, ищут российского туриста Андрея Лихачева, который планировал прохождение горного маршрута Псху — Черная вода — перевал Кулямба, сообщают российские СМИ со ссылкой на марионеточный режим.

    Россиянин въехал на территорию Абхазии, не контролируемую властями Грузии, с российской стороны 9 июля. Он планировал посетить горным маршрутом село Цабал, а затем вернуться в Гагру.

    Уроженец Московской области, города Раменское, последний раз связывался с матерью 12 июля, сказал, что у него все нормально. В Москву он планировал вылететь 22 июля из Сочинского аэропорта.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия