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    В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
    26.07.2017
    Служба государственной безопасности распространила информацию о 48-й встрече в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали.

    На встрече особое внимание было уделено делу убийства Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района 19 мая 2016 года, и вопросу незаконного задержания жителей села Рике Зугдидского района Арчико и Пааты Рогава 5 апреля 2017 года.

    "Представители центральной власти обсудили с участниками встречи все важные инциденты, зафиксированные в течение нескольких последних недели.

    Представители Службы государственной безопасности особое внимание уделили вопросу убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района 19 мая 2016 года. Представители центральной власти еще раз четко зафиксировали участникам встречи, что необходимо арестовать обвиняемого в убийстве Рашида Канджи-Оглы, передать его центральной власти, и представить его правосудию.

    На встрече также рассмотрели вопрос незаконного задержания жителей села Рике Зугдидского района Арчико и Пааты Рогава 5 апреля 2017 года. Представители центральной власти четко зафиксировали участникам, что данных лиц незаконно задержали, и необходимо освободить их без условий.

    Очередная встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 19 сентября"- говорится в информации СГБ.


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