Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу

27.07.2017 Судебный процесс жителей села Рике Зугдидского муниципалитета, отца и сына Пааты и Ачико Рогава состоится в пятницу в Сухуми - заявил заместитель начальника аналитического департамента СГБ Кахабер Кемолидзе после завершения встречи в рамках МПРИ в Гали.



"В связи с делом Рогава представители де-факто власти заявили, что в конце недели, в пятницу состоится т.н. суд, в результате которого будет известна судьба этих людей. Нашим четким и принципиальным требованием является то, что вообще их задержание с начала и до конца было беззаконием, и необходимо освободить их без условий. Мы надеемся, что сможем как можно скорее освободить отца и сына Рогава"- заявил он.



Российские оккупанты задержали отца и сына на берегу реки Ингури, когда они искали коня. Семья утверждает, что задержанные не пересекали линию оккупации. Другую информацию распространила Служба безопасности марионеточного режима. В заявлении, опубликованной 24 апреля, сказано, что отец и сын обвиняются в незаконном пересечении т.н. границы, вдобавок Паата Рогава еще и обвиняются в нанесении физического оскорбления представителям оккупационного режима.



Семья Рогава не раз провела акцию протеста на мосту Ингури с требованием освободить отца и сына.









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