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    СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
    27.07.2017
    Главной темой встречи превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали было дело убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория.

    По заявлению заместителя начальника аналитического департамента СГБ Кахабера Кемоклидзе, отношение марионеточной власти к делу Отхозория не изменилось.

    "Данность в связи с вопросом Отхозория не изменилась, представители центральной власти вновь напомнили участникам встречи, в том числе представителям международных организаций, что логического продолжения этого дела со стороны де-факто власти не последовало. Не был задержан Канджи-Оглы, осужденный за убийство, и необходимо с еще большим вниманием работать в этом направлении"- заявил Кахабер Кемоклидзе.

    На встрече, проведенной в июне в Гали, он отметил, что у центральной власти была пространная аргументация, на основании чего следовало задержать Канджи-Оглы, однако де-факто власть не признала ее достоверной информацией.

    Гигу Отхозория убили в мае 2016 года в селе Хурча, сопредельном с оккупированным селом Набакеви.

    26 декабря 2016 года Зугдидский районный суд заочно признал Рашида Канджи-Оглы виновным по статье 108 и части 2 и 3 статьи 236 УК Грузии, и присудил пресечение свободы сроком на 12 лет. Сторона обвинения не согласилась с мерой наказания, определенной судом, и обратилась в апелляционный суд с требованием вынесения более тяжкого наказания. Позже суд Кутаиси отягчил вину убийце, и определил сроком заключения 14 лет.




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