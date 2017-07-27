Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета

27.07.2017 Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Пицунде в 17.22 в четверг 27 июля.



"Небольшой самолет упал в Пицунде. Известно, что три человека погибли. Подробности произошедшего уточняем", — сказал начальник пресс-службы т.н. МЧС Абхазии Мизан Ломия..



По его словам, имена и гражданство погибших уточняются. На место происшествия выехали спасатели.



Ранее 6 июля в Пицунде совершил жесткую посадку прогулочный самолет А – 33. В результате происшествия пострадали три человека, все трое выжили, но получили повреждения: у туристки Татьяны Соломоновой перелом позвоночника, повреждения грудины и нескольких ребер. Ее 16-летний сын Иван Дьякончук получил перелом позвонковых отростков, ушиб легких и почек, были выбиты зубы. У пилота сотрясение головного мозга и переломом ребер. Позже туристов перевезли в сочинскую городскую больницу №4.









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