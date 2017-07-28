В Сухуми убит житель Гальского района

24 июля 2017 года в Сухуми, на территории локомотивного депо, был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в область головы. В ходе проведения оперативных мероприятий была установлена личность убитого. Им оказался Квачахия Игорь Заурович, 1978 года рождения, житель села Окуми Гальского района.



По данному факту возбуждено уголовное дело.



25 июля 2017 года, по подозрению в совершении данного преступления, были задержаны двое жителей Ткварчельского района.



Как сообщают абхазские ведомства, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий задержанные дали признательные показания и выдали орудие преступления – револьвер кустарного производства калибра 9 мм, а также похищенные после убийства личные вещи Квачахия И.З.



В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.









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