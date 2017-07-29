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    Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
    29.07.2017
    Число обращений за получением в Грузии медицинской помощи от жителей самопровозглашенных Абхазии и Цхинвальского региона за последние годы увеличилось в шесть раз. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

    Реализуемая центральными властями Грузии программа здравоохранения, подразумевает оказание квалифицированной медицинской помощи для жителей Абхазии и Цхинвальского региона. На территории Грузии для них абсолютно бесплатно доступен полный спектр медицинских услуг — консультации специалистов, лабораторные и диагностические исследования, хирургические операции и т.д..

    Программа является частью политики вовлечения грузинского правительства.

    «Формула такова: если растут баррикады и препятствия, то мы должны удвоить усилия для того, чтобы суметь разрушить их и связать друг с другом разобщенное население по обе стороны. В рамках стратегии вовлечения сервисы здравоохранения являются одним из успешных направлений и в последние годы, я имею в виду за последние три-четыре года, в шесть раз выросла обращаемость со стороны как абхазов, так и осетин», — сказала Цихелашвили.


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