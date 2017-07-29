В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка

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29.07.2017 В последнее время в Абхазии участились факты насилия над несовершеннолетними детьми. На днях в Сухуми был совершён акт педофилии над 8-летней девочкой. Об этом сообщает известный блоггер Ахра Смыр, опубликовавший на своей странице эту информацию. Данный пост был опубликован изданием Apsny LIFE.



«В силу ряда причин (в первую очередь — ради соблюдения тайны следствия) не буду оглашать имен и фамилий. Только что общался с семьей несовершеннолетней девочки, против половой неприкосновенности которой было совершено преступление. Другими словами — речь идет об акте педофилии. Еще конкретнее — речь идет о действиях сексуального характера, которые осуществлялись на сухумском пляже 66-летним мужчиной в отношении 8-летней девочки.



Оказывается, и такое бывает. Оказывается, это случилось с семьей друзей моего друга. Оказывается, нашлись даже люди, пытающиеся оправдать это преступление!



Факт преступления был зафиксирован сотрудниками милиции и прокуратуры, проведены необходимые эскпертизы, с ребенком работал психолог, ведется следствие, будет суд.



Однако, в настоящее время близкие и знакомые подозреваемого распространяют слухи о том, что подозреваемый невиновен, а девочка чуть ли не выдумала факты домогательств. Подозреваемый «ушел в глухую несознанку», и пытается убедить следствие в своей невиновности.



Это не так. Есть свидетели, есть экспертизы, есть опрос пострадавшей, есть ряд доказательств, делающие невозможным пребывание этого морального урода среди нормальных людей. Его нужно изолировать от общества на максимально допустимый правосудием срок. Для этого требуется пристальное внимание всего общества — в том числе к следствию и судебному производству по такому делу.



Кроме того, участившиеся случаи преступлений против половой неприкосновенности детей требуют самого пристального внимания каждого из нас, всего общества к этой проблеме.





Я очень надеюсь, что суд по данному делу даст максимально возможное наказание преступнику. Я знаю, что может произойти в противном случае, и именно поэтому пишу и прошу всех, кто неравнодушен к данной проблеме — отцов и матерей, братьев и сестер, всех, кто ощущает хотя бы минимальную ответственность за своих и чужих детей, не упускать из вида данное преступление.



Пусть общественный контроль даст свершиться правосудию, чтобы не произошли оправдание преступника или самосуд.



Помните, речь идет о восьмилетнем ребенке»,- отмечается в блоге.









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