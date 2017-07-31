.: Лента Новостей
  • Абхазский «суд» приговорил двух граждан Грузии к тюремному заключению
  • «Русский мир» в Абхазии - русским жгут лица утюгом
  • Взамен на возвращение к «абхазским корням» Сухуми обещает грузинам «гражданство»
  • В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
  • В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
  • Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
  • В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
  • В Сухуми убит житель Гальского района
  • Таджики устроили поножовщину в Абхазии
  • Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета

    •
     
    В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов
    31.07.2017
    По информации Общественного вещателя Грузии, т.н. паспортная служба оккупированного Гальского района внесла очередное изменение в процедуру выдачи т.н. вида на жительство.

    Для желающих получить т.н. документ, заработала "система талонов", по которой будут сдавать документы, и получать "вид", однако СМИ оккупированного региона не уточняют, где и когда будут выдаваться т.н. талоны.

    По информации МВД марионеточного режима Абхазии, в первой половине 2017 года в процессе рассмотрения для выдачи т.н. вида на жительство находятся 689 дел, в целом выдано 35 т.н. вида на жительство, из них 23 в оккупированном Гали, два в Ткварчели, и 10 в Очамчирском районе.

    29 июля лидер абхазского режима Рауль Хаджимба провел специальное заседание в связи с выдачей т.н. паспортов и вида на жительство. На встрече присутствовали представители т.н. паспортного отдела всех районов оккупированного региона. Хаджимба дал представителям всех т.н. служб специальное поручение, ускорить т.н. паспортизацию населения, и выдачу вида на жительство.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия