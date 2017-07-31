В оккупированном Гальском районе изменили правила выдачи т.н. паспортов

По информации Общественного вещателя Грузии, т.н. паспортная служба оккупированного Гальского района внесла очередное изменение в процедуру выдачи т.н. вида на жительство.



Для желающих получить т.н. документ, заработала "система талонов", по которой будут сдавать документы, и получать "вид", однако СМИ оккупированного региона не уточняют, где и когда будут выдаваться т.н. талоны.



По информации МВД марионеточного режима Абхазии, в первой половине 2017 года в процессе рассмотрения для выдачи т.н. вида на жительство находятся 689 дел, в целом выдано 35 т.н. вида на жительство, из них 23 в оккупированном Гали, два в Ткварчели, и 10 в Очамчирском районе.



29 июля лидер абхазского режима Рауль Хаджимба провел специальное заседание в связи с выдачей т.н. паспортов и вида на жительство. На встрече присутствовали представители т.н. паспортного отдела всех районов оккупированного региона. Хаджимба дал представителям всех т.н. служб специальное поручение, ускорить т.н. паспортизацию населения, и выдачу вида на жительство.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>